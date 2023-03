flydubai, via alla richiesta per il codeshare con United Airlines

21:00

flydubai ha avanzato la richiesta formale per il codeshare con United Airlines. Ora si attende la risposta del dipartimento Usa dei trasporti.

Come riporta simpleflying.com, il patto prevederebbe 20 rotte in tutto il Medio Oriente dall'hub di Dubai; alcune degli aeroporti coinvolti sarebbero Amman, Dammam, Medina e Muscat.



L'accordo consentirebbe ai clienti di United di raggiungere più facilmente le destinazioni in questione grazie ai collegamenti della low cost, che attualmente vola verso 16 destinazioni in Arabia Saudita. Attualmente flydubai gestisce attualmente una flotta di 80 Boeing 737, composta da 34 Boeing 737-800, 43 Boeing 737 max 8 e tre Boeing 737 max 9. Il vettore è in attesa della consegna di altri 140 Boeing 737 max.