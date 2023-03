08:08

flydubai arriva anche all’aeroporto di Milano Bergamo: il nuovo volo diretto su Dubai è una realtà. Il collegamento, ora operato con cinque frequenze settimanali, diventerà giornaliero a partire dal 18 aprile e porta a quattro gli aeroporti facenti parte del network italiano del vettore, entrato nel mercato nel 2018 con i voli per Catania.

“C'è una grande richiesta di viaggi da Dubai e dalla regione – osserva Ghaith Al Ghaith, ceo di flydubai - e i nostri voli per Milano Bergamo, così come per gli altri aeroporti in Italia, daranno ai passeggeri l'opportunità di beneficiare di collegamenti diretti verso alcune delle regioni più attraenti d'Italia". Emirates opererà in codeshare su questa rotta e i voli partiranno dal Terminal 3 di Dubai International, offrendo ai viaggiatori collegamenti più comodi attraverso l'hub internazionale di Dubai.



“L'avvio delle operazioni di flydubai - sottolinea Emilio Bellingardi, direttore generale Sacbo - è di particolare importanza perché consente di ampliare ulteriormente la rete di collegamenti dell'Aeroporto di Milano Bergamo, offrendo la possibilità di accedere direttamente all'Aeroporto Internazionale di Dubai e allo stesso tempo di beneficiare di un'ampia rete di collegamenti con circa 300 aeroporti nel mondo”.



Gli orari

Il volo decolla da Bergamo alle 22,30 ogni sabato, domenica e martedì, atterrando a Dubai alle 7,45 del giorno dopo. Il giovedì e venerdì la partenza è, invece, alle 23,20, con arrivo a Dubai alle 8,30.

Oltre a Catania e Milano Bergamo fanno parte del network italiano della compagnia aerea anche gli scali di Napoli e Pisa. “Ci auguriamo - aggiunge Bellingardi - che i passeggeri flydubai apprezzino i servizi del nostro aeroporto, valutato come il migliore in Europa nella categoria di 5-15 milioni di passeggeri”.



I servizi a bordo

I voli vengono effettuati dal Boeing 737 Max, la cui nuova configurazione di cabina prevede un sedile lie-flat in business class e i nuovi sedili Recaro in economy, progettati per ottimizzare lo spazio e il comfort. Il sistema di intrattenimento a bordo si avvale di uno schermo full HD da 11,6 pollici, con un'ampia selezione di film, programmi televisivi, musica e giochi in inglese, arabo e russo. I passeggeri possono usufruire dell'intrattenimento a bordo gratuito in business class o acquistare pacchetti quando viaggiano in economy.