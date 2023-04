Wizz Air: tariffe speciali per riproteggere i passeggeri Ryanair su Catania

10:32

Wizz Air ha predisposto tariffe speciali per i clienti colpiti dalle cancellazioni dei voli Ryanair da Comiso e Catania. Le tariffe sono disponibili sui voli tra Catania e Milano Malpensa, Bologna, Venezia, Verona, Torino, Bucarest, Budapest, Cracovia e Sofia.

I passeggeri interessati possono usufruire di tariffe speciali con Wizz Air sui voli da Catania a Milano Malpensa, Bologna e Venezia, garantendo loro la possibilità di viaggiare quest'estate e oltre.

Per le cancellazioni del prossimo inverno, sono invece disponibili tariffe speciali sui voli da Catania a Verona, Torino, Bucarest, Budapest, Cracovia e Sofia a partire da novembre 2023. Le tariffe di salvataggio sono soggette a disponibilità su ciascun volo.



I passeggeri possono prenotare sul sito ufficiale di Wizz Air utilizzando i sei caratteri della loro prenotazione Ryanair.

Alexandra Avadanei, chief revenue officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Sappiamo quanto sia importante per i passeggeri siciliani essere collegati con le regioni settentrionali dell'Italia e con il resto dell'Europa e vogliamo garantire che i clienti colpiti dalle ultime cancellazioni di Ryanair possano continuare a viaggiare con Wizz Air. Il numero di posti disponibili a questa speciale tariffa di salvataggio è limitato e la tariffa speciale è disponibile solo per i clienti con prenotazione Ryanair confermata. Tuttavia, le tariffe regolari sul nostro network di oltre 20 destinazioni da Catania, compresi i servizi, sono sempre molto convenienti. Ci auguriamo di vedere presto nuovi passeggeri a bordo dei nostri aeromobili”.