Valeria Rebasti diventa International Market Director di Volotea

13:09

Un nuovo incarico per Valeria Rebasti: la manager italiana da oggi ricopre il ruolo di International Market Director per Volotea. Rebasti supervisionerà la crescita e gli investimenti del vettore in Italia, Germania, Grecia e i Paesi dell’area del Sud-Est Europa.

Si tratta di una nuova promozione per la manager italiana che è entrata a far parte del team Volotea nel 2012, anno in cui è decollato il primo volo del vettore.



“Sono estremamente felice di annunciare oggi la promozione di Valeria Rebasti a International Market Director – ha affermato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea. – Valeria ha guidato lo sviluppo di Volotea in Italia e in molti altri Paesi per tanti anni, svolgendo un lavoro straordinario che ci ha aiutato a portare l'azienda dall'avvio a oltre 400 rotte e 12 milioni di posti in vendita quest'anno. Le nostre 7 basi in Italia, così come quella in Grecia e in Germania, sono un ottimo esempio di questo successo. Senza dubbio la sua leadership, professionalità e dedizione sono state fondamentali in questa crescita”.



Rebasti ha ricoperto per Volotea il ruolo di Country manager Italy & Southeastern Europe. “Sono orgogliosa di assumere l’incarico di International Market Director in Volotea – dice Rebasti -, una compagnia che, anno dopo anno, ho visto volare sempre più in alto. Si tratta di un’opportunità che affronterò con lo stesso impegno, passione ed entusiasmo dedicati, sin dal 2012, all’espansione e alla crescita di Volotea in Italia”.