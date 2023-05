Delta raddoppia su Venezia, al via l’8 maggio i voli per Atlanta

11:41

Si appresta a decollare un secondo volo Delta verso gli Stati Uniti dall’aeroporto di Venezia. Lunedì 8 maggio la compagnia aerea americana inizierà a volare dallo scalo alla volta di Atlanta.

La rotta dal Marco Polo sarà operata con frequenza giornaliera e si aggiungerà a quella per New York, attivata lo scorso 12 marzo.



I passeggeri in partenza da Venezia con Delta potranno scegliere tra quattro esperienze di cabina: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin.



Con Fly Delta App i viaggiatori potranno inoltre gestire da remoto il proprio biglietto e rimanere informati sullo stato del bagaglio e del volo.