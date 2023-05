11:09

E’ operativa la piattaforma di intelligenza artificiale Ianous, il recruiter virtuale incaricato di selezionare le figure professionali ricercate da Aviaroma per avviare in futuro le operazioni di volo della nuova compagnia aerea presentata lo scorso mese di febbraio.

Un vettore che si pone l’obiettivo di rompere gli schemi tradizionali del trasporto aereo attuale uscendo dalla dicotomia aerolinea tradizionale e low cost, era stato spiegato nel corso della presentazione, portando il modello dello sharing nel mondo dell’aviazione adottando una soluzione innovativa e in qualche modo visionaria, che consenta anche di creare una community di riferimento.



Creare una community

“Il nostro focus – aveva spiegato Flavio Paltrinieri, board of directors di Aviaroma – è consentire di volare quasi gratis ma non secondo il modello dei vettori low fare che lo fanno sfruttando gli investimenti del territorio. Noi al contrario vogliamo portare valore al territorio, che diventa parte della community, diventare motore e generatore di prodotto interno lordo per quelle economie dove voleremo con i nostri aerei”. Un modello nuovo che sembra però incontrare per ora tempi lunghi per la sua reale attuazione.



Tornando al recruiting, in una nota Aviaroma ha spiegato che sono già oltre mille i candidati preselezionati e che hanno iniziato a essere contattati dalla piattaforma per proseguire nelle selezioni. Restano comunque aperte le selezioni per numerosi profili professionali.