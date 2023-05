Binter, intesa con Turespaña per promuovere le Canarie in Italia

17:25

Binter e Turespaña fanno squadra per promuovere le Canarie in Italia. L’aerolinea – che attualmente collega la Penisola all’arcipelago con voli da Firenze e Venezia – ha siglato un accordo di collaborazione con l’ente per l’esecuzione congiunta di attività pubblicitarie e di marketing volte a spingere l’offerta turistica spagnola sui mercati esteri.

Rientra in questa partnership, perciò, la nuova campagna ‘I colori delle Canarie’, nella quale ogni colore viene associato a una destinazione o prodotto turistico delle isole. “Questa collaborazione con Binter - spiega Gonzalo Ceballos, direttore dell’Ente spagnolo del turismo - deve essere intesa come la creazione di uno spazio di comunicazione, il cui obiettivo è trasmettere la diversità e la bellezza delle Canarie e l’offerta di un'esperienza turistica unica per i visitatori delle isole. L’obiettivo finale è godersi le ‘isole fortunate’ e produrre un impatto positivo di questo turismo per la destinazione e i suoi residenti”.