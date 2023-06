Estate calda a Heathrow: previsti tre mesi di scioperi

15:55

Si prospetta una calda estate per lo scalo londinese di Heathrow. Il sindacato Unite ha infatti confermato di avere in programma tre mesi di sciopero del personale di sicurezza a seguito della mancata risoluzione della controversia relativa alla retribuzione.

Come riporta TTGMedia, il sindacato ha avvertito che l'azione, che coinvolgerà più di 2mila membri del personale di sicurezza a Heathrow, inizierà probabilmente a metà giugno e durerà fino al fine settimana festivo di agosto.



Unite aveva intenzione di notificare lo sciopero di Heathrow alla fine della scorsa settimana, ma ha poi deciso di posticipare a questa settimana. Il numero esatto di giorni di sciopero e le date devono ancora essere confermati.



La decisione segue l'azione di tre giorni da parte dei membri di Unite attuata il mese scorso. Dal canto loro, i rappresentanti dello scalo di Heathrow hanno affermato di essere più che preparati per gli scioperi, aggiungendo di non ritenere che la maggioranza dei membri di Unite coinvolti nella disputa abbia appoggiato l'azione.



Il personale di sicurezza rappresentato da Unite presso il Terminal 3 e il Terminal 5 di Heathrow dovrebbe unirsi agli scioperi.

L'azione al Terminal 5 potrebbe avere un impatto su British Airways, mentre le compagnie aeree che utilizzano il Terminal 3 includono Virgin Atlantic, Emirates, Qatar Airways, United, American Airlines e Delta Air Lines.



Un portavoce di Heathrow ha affermato che i passeggeri che utilizzano l'aeroporto quest'estate possono "essere certi" che lo scalo farà tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi derivanti da questa azione.