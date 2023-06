easyJet continua la corsa siciliana: dall'inverno via al Comiso-Malpensa

14:15

Partirà nella prossima stagione invernale e si aggiungerà anche alla summer 2024 il nuovo collegamento di easyJet tra Comiso-Ragusa e Milano Malpensa, operato due volte la settimana, ogni lunedì e venerdì.

Una novità che testimonia la volontà del vettore di un’ulteriore espansione siciliana e che si aggiunge a un network che conta già oltre 220 rotte operate da 21 scali della Penisola.



Un mercato chiave

La Sicilia rappresenta un mercato chiave per easyJet, che opera a Catania dal luglio 2007 arrivando a trasportare, in un arco di sedici anni, un totale di 12 milioni di passeggeri su 17 rotte in sei Paesi, di cui 2 domestiche e 15 internazionali. Tra queste, anche l’inedito collegamento partito il 2 giugno con Edimburgo.



“In Sicilia - ha aggiunto Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo volo - voliamo anche da e per Palermo e Lampedusa: quest’estate arriveremo a trasportare fino a 1,8 milioni di passeggeri da e verso l’isola, il numero più alto di sempre”.



“Con l’arrivo di easyJet - ha riferito alla stampa locale Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso_Ragusa -, che ha confermato l’interesse già manifestato prima del Covid e che ha deciso di investire sullo scalo ibleo, il territorio potrà beneficiare di una nuova destinazione strategica verso uno degli hub internazionali più importanti d’Europa, da cui si vola in tutto il mondo. La tratta per Milano Malpensa, oltretutto, è molto richiesta sia dai turisti che dal comparto business”.