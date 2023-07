Caos a Schiphol: cancellati 300 voli oggi per maltempo

10:05

Trasporti nella morsa del maltempo ad Amsterdam. Nella giornata di oggi l'aeroporto di Schiphol si è trovato costretto a cancellare tutti i voli in arrivo dalle 9 alle 11, ovvero circa 300. Tuttavia saranno permessi i voli in partenza.

Come riporta corriere.it secondo le autorità locali l'emergenza maltempo, già preannunciata ieri, potrebbe proseguire fino alle 15 di oggi.



Difficile al momento calcolare i voli che saranno cancellati in giornata, anche perchè la decisione dipenderà anche da quali e quanti collegamenti saranno rischedulati.



Per il momento l'olandese Klm ha già cancellato 207 voli, principalmente europei; i passeggeri saranno riprotetti sui collegamenti successivi. Disguidi anche per easyJet, sebbene la low cost non sappia ancora quale sarà l'impatto effettivo. Invece Transavia per ora non prevede ritardi o cancellazioni.



La situazione meteo sta comunque causando disagi non solo al trasporto aereo. Le autorità locali hanno infatti consigliato ai passeggeri di restare a casa e il traffico ferroviario sta riscontrando problemi sempre a causa delle forti raffiche di vento.



Gli scali di Rotterdam, The Hague e Eindhoven hanno invece comunicato che per il momento non sono previste variazioni agli operativi.