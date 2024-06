Navigava in cattive acque dai tempi della pandemia. FTI Touristik, il tour operator del gruppo tedesco FTI Touristik GmbH con 11mila dipendenti e terza compagnia di viaggi in Europa, ha portato i libri in tribunale e aperto una procedura di insolvenza oggi a Monaco di Baviera

Il fallimento colpisce tutti i viaggi prenotati con il tour operator FTI Touristik, che controlla i marchi FTI in Germania, Austria e Olanda, il marchio 5vorFlug in Germania e anche BigXtra GmbH, le auto a noleggio DriveFTI e Cars and Campers.

In un comunicato, come si legge sul Sole 24Ore, FTI ha fatto sapere che l’azienda sta lavorando per garantire che i viaggi già iniziati possano essere completati come previsto. A questo fine, interverrà la Cassa tedesca per l’assicurazione viaggi, lanciata nel 2021.

Come riporta Handelsblatt, le richieste di nuovi aiuti avanzate dalla casa madre a Berlino presso il Ministero federale delle finanze e il Ministero federale dell’economia non hanno sortito successo. Durante il Covid il governo federale aveva già sostenuto l’azienda a corto di liquidità con un’iniezione da 595 milioni di euro grazie al Fondo di stabilizzazione economica.

La stampa tedesca ha riportato che non è andata a buon fine neanche un’operazione di acquisizione intentata da un consorzio guidato da Certares, che voleva rilevare il gruppo FTI.