Imperatore Travel World rinnova il sito, ecco tutte le novità

Nuova veste grafica e nuovi tool integrati, grazie ai quali i clienti possono disegnare vacanze in autonomia. Imperatore Travel World ha rinnovato il suo sito arricchendo al gamma di plus per i viaggiatori. ”Ogni nostra innovazione - spiega il fondatore del t.o. Luigi Polito - è finalizzata ad aiutare i nostri clienti a proporre esperienze di vacanze uniche nel loro genere per cura del dettaglio e facilità di fruizione dei nostri servizi, creando una connessione anche emozionale con il viaggiatore, che si affida ai nostri canali per vivere una travel experience su misura, grazie ad un’ospitalità autentica e servizi di alta gamma”.

Tra le innovazioni spiccano la ricerca per icone, che rende la navigazione più intuitiva e chiara; le sezioni dedicate alle isole, per scoprire destinazioni esclusive e pacchetti personalizzabili; i filtri dettagliati, per affinare la ricerca secondo parametri sempre più precisi; i tour guidati, sia individuali che di gruppo, alla scoperta del territorio italiano; le proposte per categoria di clienti.

Le cifre dell’operatore

Imperatore Travel World ha 4 sedi operative in tutto il mondo e 3.000 soluzioni di ospitalità con contractor diretti; il portafoglio di hotel ne conta 250 hotel 5 stelle lusso, 1500 4 stelle, e 1000 ville e dimore - dalle Alpi al cuore del Mediterraneo. I fornitori di servizi extralberghieri sono 800 e i tour proposti per scoprire il patrimonio culturale e naturalistico italiano 1000.