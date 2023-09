flydubai: nel 2024 debutto in Malesia con voli diretti su Langkawi e Penang

14:40

flydubai potenzia la propria presenza sul mercato del Sud-Est asiatico e dopo l’avvio dei collegamenti sulla Thailandia si prepara a debuttare in Malesia con voli giornalieri su Langkawi e Penang.

Si tratta di una new entry assoluta per Emirati Arabi e intero Medio Oriente con voli diretti, ma la rotta offrirà nuove opportunità anche per il mercato europeo in generale e per l’Italia in particolare.



“I voli per Penang International Airport and Langkawi International Airport partiranno dal 10 febbraio 2024 – si legge in una nota della compagnia -; i collegamenti per Langkawi effettueranno una breve sosta a Penang, offrendo ai viaggiatori dall’hub di Dubai vantaggiose opzioni di viaggio”.