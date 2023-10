11:15

"Per Malpensa e Linate è arrivata l’estate del ritorno, numeri alla mano, di quella crescita costruita negli anni pre-Covid. Un percorso che non si deve arrestare e al quale sta contribuendo, finalmente, anche il lungo raggio, come conferma Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea. "È stata un’estate che è iniziata con un percorso di ripresa che ci ha portato sopra il 2019 già da luglio e con un settembre che si consolida ad un +7 per cento. In particolare, gli investimenti del lungo raggio sono stati di grande soddisfazione perché i vettori che hanno puntato su Malpensa hanno potuto sfruttare anche la forte domanda di cargo che caratterizza il nostro aeroporto, principale porta d’Italia per il cargo aereo...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)