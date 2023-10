Educational sul Trenino verde delle Alpi nella stagione del foliage

17:26

Tutti a bordo del Trenino Verde delle Alpi. Svizzera Turismo, insieme ai suoi partner storici, propone il 19 ottobre un educational per agenti di viaggio grazie al quale scoprire le ultime novità di prodotto: la stagione del foliage rappresenta infatti uno dei momenti dell’anno più importanti per partecipare alle numerose manifestazioni del territorio.

Pubblicità

Raggiunta in bus Domodossola da Torino, con tappe anche a Chivasso, Santhià e Biandrate, il viaggio prevede una sosta a Spiez per raggiungere a piedi il panoramico hotel Eden Spiez, esempio dell’apprezzata formula di soggiorno “wellness&genuss”.



Qui è in programma anche un workshop di circa 45 minuti, cui farà seguito la traversata in battello del lago di Thun con arrivo nell’omonima località turistica e possibile visita guidata. Rientro nelle città piemontesi, via Domodossola, nel tardo pomeriggio.