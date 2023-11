Aiuti Covid ai vettori: Ryanair battuta un'altra volta in tribunale

12:58

Ancora una sconfitta per Ryanair nella sua lotta contro gli aiuti di Stato. Dopo la bocciatura da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del ricorso presentato dalla low cost contro gli aiuti Covid riconosciuti ad Alitalia, per la compagnia di Michael O'Leary arriva un'altra doccia fredda.

Sempre la Corte di Giustizia Ue ha infatti dato l'approvazione definitiva agli aiuti di stato riconosciuti, sempre in periodo Covid, alle compagnie aeree di Francia e Svezia, decretando così lo stop all'azione intentata sempre da Ryanair.



Le motivazioni

Come riporta preferente.com, il tribunale dell'Unione ha ribadito che i sostegni sono stati riconosciuti in un contesto di attività praticamente azzerata a causa della pandemia.



In Francia, il ricorso di Ryanair era stato presentato contro la moratoria sul pagamento della tassa sull'aviazione civile e della tassa di solidarietà sui biglietti. Entramb i balzelli erano stati rinviati di un anno ed erano stati concessi altri due anni per dilazionare i pagamenti relativi.



In Svezia a finire sotto la lente della low cost erano stati invece le iniziative per mettere in sicurezza i conti dei vettori, tra cui quelli di Sas.



In totale, Ryanair ha contestato oltre una dozzina di piani di salvataggio.