Più di 29 milioni di posti su un totale di 162mila voli tra il 3 marzo e il 15 giugno 2025. Sono queste le cifre del programma di voli easyJet per l’estate 2025, voli che sono in vendita a partire da oggi. Tra questi oltre 32mila toccheranno gli aeroporti italiani, mettendo a disposizione un totale di 5,7 milioni di posti. La rete include 22 scali italiani con oltre 220 rotte in Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Da Malpensa, ad esempio, si può prenotare il prossimo viaggio alla volta di Tenerife, Marrakech, Atene, Barcellona, Malaga, Praga o Atene; quest’ultima raggiungibile, insieme a Spalato, anche dall’Aeroporto Internazionale di Napoli.