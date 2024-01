di Alberto Caspani

08:45

L’Asean Tourism Forum 2024 ha lanciato la sfida: l’Asia, e il Sud-Est Asiatico in particolare, saranno le destinazioni più ambite dei viaggi di lungo raggio. In programma a Vientiane dal 22 al 27 gennaio, l’evento ha acceso la corsa a oriente delle compagnie in partenza dall’Italia.

“Ana ha annunciato che il volo Milano-Tokyo entrerà nell’operativo invernale - spiega Yoshiyuki Mizuuchi, direttore esecutivo dell’Ente nazionale del turismo giapponese in Italia - anche perché, da luglio a novembre, il numero di visitatori italiani è stato superiore al livello del 2019. L’anno scorso abbiamo accolto 152mila turisti dal Belpaese, appena il 6,4% in meno rispetto al 2019”.



Già a settembre 2023 il Vietnam è invece riuscito a superare di 900mila unità il proprio target annuale di 8 milioni di visitatori, aprendo il 2024 in forte crescita. Merito di accordi strategici che potenziano il corridoio aereo centro-asiatico, come prova il nuovo operativo di Turkmenistan Airlines: volo diretto settimanale Milano-Ashgabat dal 6 marzo, ma in perfetta coincidenza con uno dei due voli operati dalla compagnia verso Ho Chi Minh City.



I nuovi collegamenti

“Il 1° luglio ritorna il collegamento giornaliero Malpensa-Bangkok operato da Thai Airways - rilancia Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente nazionale per il turismo thailandese in Italia - grazie al quale contiamo di raggiungere quest’anno 225mila visitatori italiani”.



Con la nuova campagna promozionale di Eva Air su 40 taxi brandizzati a Milano, al via dal 1° febbraio, la compagnia taiwanese punta però a orientare le partenze sulla tratta Malpensa-Taipei, sfidando Hainan Airlines col suo collegamento Malpensa-Shenzhen (attivo da settembre) e Juneyao Ai con il Malpensa-Zhengzhou (lanciato ad ottobre). La recente visita del Ministro del Turismo Daniela Santanché a Seoul ha inoltre acceso l’attenzione sul 'Visit Korea Year 2023-2024', spinto dal diretto Malpensa-Seoul di Korean Air.