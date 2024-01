Trenitalia, nel 2023 passeggeri in crescita del 18%

09:47

Crescita a doppia cifra per Trenitalia. Il numero dei viaggiatori del gruppo Fs nel 2023 è aumentato del 18% rispetto all’anno precedente.

In un intervento Rai Radio 1 riportato dal Corriere della Sera, Luigi Corradi, ad di Trenitalia, ha sottolineato il trend positivo delle persone che in Italia scelgono il treno o i bus di Fs per viaggiare.

“I passeggeri del 2023 sono stati 648 milioni – ha rimarcato Corradi –, di questi circa 470 milioni hanno viaggiato sui treni di Trenitalia, mentre sui mezzi di Busitalia hanno viaggiato oltre 165 milioni di passeggeri e sui treni e i bus di Ferrovie del Sud Est si sono mosse più di 12 milioni di persone".



Il dato si avvicina a quello del pre-Covid. “Sempre più persone scelgono il treno per i propri viaggi di piacere, perché è una scelta comoda e sostenibile. Abbiamo avuto i principali picchi nel periodo estivo e in quello delle festività natalizie”. Durante la scorsa estate sono stati oltre 100 milioni i passeggeri a bordo dei treni di Trenitalia, mentre solo durante le festività natalizie sono state 18 milioni le persone che hanno viaggiato con i treni di Fs, una crescita del 7% rispetto al 2022.



I dati positivi riguardano anche il servizio Regionale, dove ha sottolineato Corradi, “continuiamo ad investire per migliorare i treni. Abbiamo messo sui binari 400 mezzi nuovi e sul Regionale investiamo un miliardo di euro all’anno”.