Heathrow torna in utile: è la prima volta nel post pandemia

15:27

L’aeroporto di Heathrow è tornato in attivo per la prima volta dopo la pandemia.

Nel 2023 lo scalo torna quindi ai profitti per la prima volta dal 2019, registrando un utile ante imposte di 38 milioni di sterline.

Si tratta di un’inversione di rotta rispetto alle perdite di 684 milioni di sterline dell’anno precedente.

Come riporta Travelmole, c'è stato un aumento del 28,6% nel traffico passeggeri a 79,2 milioni, grazie al mese di dicembre più trafficato di sempre.

Nel 2019 Heathrow aveva gestito 80,9 milioni di viaggiatori.



“Il 2023 è stato un buon anno per Heathrow, con un inizio impegnativo e un ottimo finale” ha commmentato Thomas Woldbye, il nuovo ceo di Heathrow.

“Nel 2024 prevediamo di fornire un servizio ancora migliore a un numero maggiore di passeggeri, ma con tariffe aeroportuali ridotte del 20% in termini reali”.