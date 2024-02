Un sondaggio elegge le migliori compagnie aeree che volano sul Regno Unito

10:31

L'opinione dei passeggeri di oltre 10mila voli per valutare i viaggi a bordo delle compagnie aeree che servono il Regno Unito.

È stata 'Which?', come riporta traveldailynews.com a lanciare un sondaggio e a svelare le ‘migliori’ del 2024. Secondo i pareri e i dati raccolti dall’associazione consumatori no-profit britannica Jet2 è la migliore compagnia a corto raggio della Gran Bretagna:



“Cinque stelle per il servizio clienti e, sebbene le sue tariffe non siano sempre basse come quelle delle rivali low cost - aggiunge Which? -, può risultare più economica se si tiene conto della franchigia bagaglio a mano gratuita”.



Sul fronte lungo raggio la partita resta ancora nelle mani delle compagnie asiatiche e mediorientali: Singapore Airlines e Emirates si piazzano in testa alla classifica distinguendosi “per aerei pulitissimi, eccellenti sistemi di intrattenimento e servizio cordiale”.