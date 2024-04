Pagamenti digitali: accordo tra Viva.com e Sunmi

Ha ricadute positive anche sul mondo dell’hospitality l’accordo siglato da Viva.com, la banca tecnologica che supporta l’accettazione di pagamenti su qualsiasi dispositivo in 24 mercati, con Sunmi, player dell’ecosistema tecnologico hardware globale.

L’integrazione strategica dei pagamenti di Viva.com con la serie di prodotti Android di Sunmi consente agli operatori del settore di incrementare le entrate e le vendite, grazie agli oltre 40 metodi di pagamento disponibili, tra cui i principali circuiti di carte locali, e alla funzione di pagamento offline, che consente di completare le transazioni anche senza una connessione a internet. Tramite la combinazione della proposta tecnologica di Viva.com con i dispositivi Sunmi i proprietari delle strutture ricettive vedranno ampliare le possibilità di accettare pagamenti contactless NFC con Pin on Glass e codici QR, leggendo codici a barre, prendendo ordini o effettuando il check-out dei consumatori in un punto vendita.

I benefici per i player

Un accordo a loro diretto beneficio, dato che potranno migliorare l’assistenza ai clienti e l’efficienza aziendale con una riduzione dei costi operativi e un’ottimizzazione nell’uso della tecnologia e del lavoro delle persone.

“Insieme - osserva Michele Petrelli, Head of Strategic ISVs & Hardware Partners di Viva.com - ci impegniamo per promuovere la diffusione dei pagamenti digitali tramite una soluzione all-in-one che offre flessibilità e qualità, consentendo agli esercenti di avere più tempo per concentrarsi su ciò che conta davvero, ovvero la crescita”.