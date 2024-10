Amo il Mondo, in agenzia due nuovi folder per i viaggi tailor made

Uno strumento per aiutare le agenzie a mettere a punto pacchetti tailor made e a soddisfare ogni tipo di cliente. Amo il Mondo lancia due nuovi folder: uno interamente dedicato ai viaggi di nozze e uno a una selezione esclusiva di itinerari.

Il primo propone 11 itinerari, che spaziano dai panorami selvaggi del Sudafrica alle città e ai paesaggi degli Stati Uniti; dalle spiagge incontaminate della Polinesia alle atmosfere dell’Oriente.

Segnalati nel folder, inoltre, brevi consigli e suggerimenti pratici per il viaggiatore: dal periodo migliore in cui viaggiare, al cibo da provare e le escursioni da non perdere.

Il secondo include invece 13 proposte di viaggio (divise in tour organizzati e opzioni self-drive), ciascuna con una descrizione dei punti salienti. Ogni proposta che include il ‘Meglio del tour’ fornisce in questo modo una panoramica chiara dei plus di ciascun viaggio, offrendo una selezione diversificata di esperienze pensate per soddisfare ogni tipo di gusto.

Tra le mete disponibili, paesaggi incantevoli e avventure emozionanti in ogni angolo del mondo, studiate per consentire ai clienti di vivere un viaggio ottimizzato in termini di tempo, qualità e comfort.