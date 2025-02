Boscolo concentra l’attenzione sulla Cina, ampliando ancora di più la programmazione. “È stato compiuto un lavoro approfondito di ricerca per affiancare alle tappe più tradizionali anche qualche chicca - spiega il destination manager Domenico Cocozza - cercando di intercettare le richieste del mercato per proporre tour più interessanti e completi”.

I tour proposti da Boscolo vanno da un minimo di 12 a un massimo di 15 giorni, e oltre a tappe immancabili come Pechino, Xi’an e Shanghai, hanno un focus particolare su alcune zone o attività della Cina più insolite per i viaggiatori italiani.

Si inizia dal tour ‘Antica Cina e la terra dei panda’, proposta di 12 giorni che ha come particolarità la visita alla Base di ricerca e allevamento dei panda giganti di Chengdu, , a cui si aggiunge anche una tappa al Buddha Gigante di Leshan.

I tour proposti da Boscolo continuano poi con ’Cina: sublime incanto’, viaggio di 12 giorni in cui si vedranno le risaie a terrazze di Longji e si potrà compiere una crociera lungo il fiume Li, da Guilin a Yangshuo. Nel tour ‘Cina: Celeste Impero’ invece, ci si dedica alla scoperta delle ‘città d’acqua’ nei pressi di Shanghai, Tongli, Suzhou e Hangzhou, e si visita poi Pingyao.

Il tour ‘Cina al meglio’ è stato totalmente rinnovato rispetto all’itinerario del 2024. Questo viaggio di 14 giorni è stato pensato per dedicare più tempo alla scoperta delle tappe principali della Cina, Shanghai, Xi’an e Pechino, con l’opportunità di trascorrere anche una notte in un hotel sotto la Grande Muraglia, per poterla vedere al mattino presto in assenza di folla.

Completamente nuovo è invece il tour ‘Cina fantastica: dalle metropoli alle montagne volanti’, proposta di 12 giorni che introduce nella programmazione Boscolo una tappa insolita: il parco di Zhangjiajie, dove si trovano le ‘montagne volanti’ che hanno fatto da ispirazione agli scenari del film Avatar.

Infine, il ‘Gran Tour della Cina’, viaggio di 15 giorni, disponibile in esclusiva online, è un itinerario completo che unisce diverse tappe presenti in altri tour: Chengdu con i suoi panda, Leshan con il Buddha Gigante, Longji con le risaie a terrazze e la crociera lungo il fiume Li.