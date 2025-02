La partenza è prevista il 25 novembre 2026 da Savona, con arrivo il 12 aprile 2027. Il Giro del Mondo a bordo di Costa Deliziosa, un itinerario di 139 giorni, è già prenotabile da oggi.

Costa Crociere è stata tra le prime compagnie a proporre questo viaggio sin dagli anni Settanta, e, per l’edizione 2027, ha disegnato un lungo percorso attraverso 29 Paesi e 47 destinazioni alla scoperta di mete inedite, tra le quali Half Moon Cay alle Bahamas - l’isola privata in esclusiva per gli ospiti Costa -, le città più iconiche della East e West Coast degli Stati Uniti, le isole Hawaii, Tahiti, Fiji, Australia, Giappone, Singapore e altre destinazioni tra il Sud-Est asiatico e l’Africa.

“Con il Giro del Mondo 2027 - sottolinea Luigi Stefanelli, Vice President Worldwide Sales di Costa Crociere - vogliamo offrire un’esperienza davvero unica e indimenticabile, che combini l’esplorazione di luoghi iconici con la proposta di destinazioni esclusive, alcune delle quali mai toccate prima dai nostri itinerari. Con questa edizione vogliamo ridefinire e innovare il concetto di viaggio intorno al mondo, offrendo un’esperienza irripetibile per chi sogna un’avventura straordinaria e l’opportunità di scoprire il mondo con la qualità e l’ospitalità che contraddistinguono Costa Crociere”.

Le tappe

Costa Deliziosa circumnavigherà il globo verso Ovest, con tour di più giorni per scoprire mete uniche e memorabili. In Nord America si andrà alla scoperta della East Coast di New York e Miami e poi l’atmosfera della West Coast con soste lunghe a San Francisco, San Diego e Los Angeles, dove si vivrà uno spettacolare Capodanno e la possibilità di intraprendere Tour Overland in elicottero alla scoperta del Gran Canyon e Las Vegas.

La nave navigherà poi verso gli arcipelaghi e isole del Pacifico, alle Hawaii, con soste a Maui e Oahu e poi attraverso l’Oceania, con tappe in Australia (Cairns e Sydney) e Nuova Caledonia, per poi proseguire nel cuore dell’Asia, con le futuristiche città del Giappone (in questa edizione è disponibile anche il Tour Overland di 5 giorni per visitare Tokyo, Kyoto, Nagasaki, Hakone e Monte Fuji) e poi verso Hong Kong e Singapore e il fascino esotico del Vietnam.

Dopo aver esplorato le Maldive, la nave solcherà l’Oceano Indiano, approdando anche in Sudafrica, dove gli ospiti potranno vivere l’emozione di un safari a Port Elizabeth, prima di rientrare nel Mediterraneo.

L’edizione 2027 del Giro del Mondo con Costa Deliziosa vede numerosi overnight e soste lunghe più giorni nei porti delle molteplici destinazioni incluse, per potersi godere ancora più intensamente mete iconiche come New York, Miami (Port Everglades), Los Angeles, San Francisco, Sydney, Tokyo.