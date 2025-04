Allure of the Seas completamente rinnovata torna nel Mediterraneo

Allure of the Seas è stata completamente rinnovata e arriva nel Mediterraneo dopo un’imponente trasformazione, frutto di un investimento da parte di Royal Caribbean International di oltre 100 milioni di dollari.

Fino all’ultima parte del mese di ottobre la nave offrirà vacanze nel Mediterraneo occidentale, con partenze anche dal porto di Civitavecchia, per puntare poi verso gli Usa, offrendo da novembre 2025 diverse opzioni di vacanza ai Caraibi.

Il restyling ambizioso ha portato a bordo entusiasmanti esperienze come il tiki bar The Pesky Parrot, piscine dallo stile resort, l’adrenalinico scivolo a 10 piani - The Ultimate Abyss - e molto altro ancora per vivere itinerari in quella che sarà la vacanza europea dell’estate. Tra le partenze più attese, figurano quelle a tema Eurovision previste l’11 maggio da Barcellona, e il 15 maggio da Civitavecchia.

La rinascita di Allure è frutto del lavoro di migliaia di persone nell’ambito del programma Royal Amplified di Royal Caribbean, lanciato per la prima volta nel 2018.