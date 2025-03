Sporting Vacanze, dall’estate in esclusiva il Sikelia di Pantelleria

Dall’estate ci sarà una new entry - in esclusiva per il mercato italiano - nella linea ‘Passione Italia’ di Sporting Vacanze. Stiamo parlando del Sikelia di Pantelleria, che in Sicilia si affianca al Gattopardo di Lampedusa.

“Un ulteriore passo - commenta Andrea Vannucci, general manager di Sporting Vacanze - nella nostra missione di proporre strutture d’eccellenza, capaci di raccontare il territorio e offrire esperienze esclusive. Pantelleria è un’isola unica, con una storia e un’identità fortissime, e il Sikelia ne incarna perfettamente l’essenza”.

Design esclusivo, location unica, servizio personalizzato ed esperienze enogastronomiche speciali sono le peculiarità di questa struttura, che coniuga tradizione, eleganza e innovazione, offrendo un’esperienza autentica nel cuore dell’isola. Un team dedicato assicura accoglienza e attenzione ai dettagli, garantendo un soggiorno su misura per ogni esigenza.

“Averci affidato la vendita di un prodotto così prestigioso in esclusiva verso la distribuzione tradizionale delle agenzie di viaggi italiane - aggiunge Daniela Narici, direttore commerciale Sporting Vacanze - consentirà certamente una valorizzazione in termini di consulenza specializzata e attenzione al cliente, grazie a un servizio su misura che nessun canale digitale può eguagliare”.