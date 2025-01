“L’evento che mancava” sta per tornare. Dopo il successo dello scorso anno si rinnoverà il 26 febbraio l’appuntamento con TTG Day, la giornata milanese di formazione e ispirazione per le imprese del turismo organizzata da TTG Travel Experience e InOut | The Hospitality Community. Un’occasione d’incontro riservata ai principali player del settore, che anticipa la stagione estiva e fa da ponte al grande appuntamento di ottobre: il TTG Travel Experience di Rimini.

E se la prima edizione dell’evento si era focalizzata sui ‘Nuovi equilibri’ come capacità di interpretare i paradigmi di un mondo in trasformazione per capire e soddisfare le esigenze del cliente, quest’anno si è deciso di affrontare il tema: ‘Il tempo del pensiero folle - Una giornata fra razionalità e irrazionalità per veri innovatori d’impresa’.

TTG Day vuole dunque rappresentare un’occasione per riflettere su come, in un mercato schizofrenico, la gestione imprenditoriale si trovi costretta a seguire direzioni inusuali, facendo i conti con soluzioni incoerenti e situazioni paradossali. I brand del turismo e dell’ospitalità sono oggi chiamati a compiere scelte audaci sulla base di logiche alternative, puntando su modelli manageriali di corto respiro.

“Il ribaltamento delle regole - osserva Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG - favorisce il raggiungimento degli obiettivi a breve termine a scapito della visione? Può la follia diventare un’opportunità per sviluppare una nuova etica d’impresa? Come bilanciare razionalità e irrazionalità?”.

A queste e altre domande cercheranno di dare una risposta esperti delle discipline più diverse, che offriranno ai partecipanti nuovi spunti di riflessione e nuove prospettive per affrontare al meglio questa sfida.

“TTG Day - conclude Armiri - è l’evento che mancava, una parte integrante dell’ecosistema TTG che spazia dai notissimi appuntamenti riminesi, le manifestazioni e l’evento per buyer e seller del lusso, fino alla piattaforma editoriale, sempre più nuova e ricca. Tutto con un solo obiettivo: fare rete tra le imprese delle nostre industry”.

Appuntamento, dunque, mercoledì 26 febbraio all’Auditorium San Fedele di Milano.