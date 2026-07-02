TTG Agenzie - L’intelligenza artificiale potrà sostituire le agenzie di viaggi?

Secondo me i miei soci (mamma e fratello) è tutto un discorso legato semplicemente al “restare al passo con i tempi”.

Noi la vediamo così, e quindi siamo convinti che non ci sarà una sostituzione vera e propria, ma si definiranno ancora di più le diverse tipologie di viaggi e quindi anche di clientela.

Noi cerchiamo di coccolare sempre al meglio i nostri clienti storici e nuovi, e far si che si fidino di noi.

Molti non hanno tempo per mettersi a cercare un viaggio, ma soprattutto non hanno voglia e quindi ecco che serve qualcuno che illumini la giornata con qualche fantastica idea e destinazione.

Crediamo anche che integrare questi servizi con i nostri più classici sia fondamentale, come ad esempio chat di assistenza h24.

Alessandro Piccenoni - Bluvacanze Lodi