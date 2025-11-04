Airbnb: i tre gesti della vera ospitalità per gli italiani

Tre gesti autentici fanno oggi la differenza nell’ospitalità. Per quasi il 70% degli italiani, stando alla ricerca “La vera ospitalità secondo gli italiani” realizzata da YouGov per Airbnb, una stretta di mano amichevole (63%), l’atmosfera di famiglia (58%) e il profumo di caffè nell’aria (46%) sono gli ingredienti immancabili che trasformano il soggiorno in un ricordo positivo, in grado di favorire la fidelizzazione dell’ospite.

“I contesti ideali per soddisfare queste richieste - ha spiegato alla presentazione dello studio Matteo Sarzana, country manager Italia Airbnb - risultano nel 47% dei casi i piccoli borghi della Penisola, mentre le grandi città d’arte sono indicate dal 16% degli intervistati e dal 13% le soluzioni ricettive in zone rurali e montane. Pochi dubbi, invece, sul dono più gradito da far trovare: il 52% sogna un cesto enogastronomico con i prodotti tipici del luogo di visita”. L’offerta di Airbnb è oggi pari a più di 5 milioni di host , 8 milioni di annunci e 2 miliardi di arrivi generati a livello complessivo.