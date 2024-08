Alfredo Altavilla ritorna in campo con la maglia cinese. L’ex presidente di Ita nei giorni scorsi ha infatti ricevuto l’incarico di special advisor per il mercato europeo di Byd, colosso cinese nel mercato delle auto elettriche.

Rientro quindi in grande stile nel mercato dell’auto dopo aver guidato la compagnia aerea nel periodo delicato che ha visto nascere la gara per la cessione del 41% a Lufthansa. Operazione che ha visto lo stesso Altavilla al centro di numerose polemiche sfociate poi nelle sue dimissioni a fine 2022. Quando con una lettera al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti spiegò che gli ultimi mesi era stati “burrascosi e senza serenità”.

L’ex braccio destro di Sergio Marchionne in Fca è sempre stato manager molto diretto. Memorabile il suo intervento alla Commissione Trasporti della Camera quando commentando la situazione degli ex dipendenti Alitalia disse che non era possibile occuparsi anche di questi “altrimenti non siamo più un’azienda che deve stare sul mercato ma la Croce Rossa della vecchia Az”.