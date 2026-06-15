Assoturismo: a giugno presenze italiane in aumento

A giugno, il primo mese dalla chiusura delle scuole, in Italia sono attese oltre 27,2 milioni di presenze di turisti italiani, con un aumento dello 0,9% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.
A stimarlo è Assoturismo-Cts, che in una nota precisa come gli arrivi domestici nelle strutture ricettive italiane dovrebbero sfiorare gli 8 milioni, con un +0,6% su giugno 2025.
“A questa si aggiunge la componente internazionale - prosegue la nota -, per la quale sono previste circa 39,8 milioni di presenze, in lieve aumento dello 0,2%, a fronte di poco più di 11 milioni di arrivi, in calo dello 0,2%”.
Complessivamente, a giugno secondo l’associazione il movimento turistico dovrebbe raggiungere oltre 19 milioni di arrivi e circa 67,1 milioni di presenze, con incrementi rispettivamente dello 0,2% e dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La domanda straniera continuerà a rappresentare la quota maggioritaria dei pernottamenti, con il 59,3% del totale, mentre quella italiana salirà al 40,7%.
Remo Vangelista