Cambia la flotta di Europcar: sempre più ibrida ed elettrica

Nelle flotte a noleggio, la transizione verso l’elettrico è entrata nelle strategie di rinnovo, ma il settore guarda con attenzione alle possibili restrizioni europee sulle importazioni di veicoli dalla Cina. “Sempre più aziende stanno orientando il ricambio delle flotte verso modelli elettrificati, anche in risposta alle regole fiscali”, spiega Enrico Farina, commercial director di Europcar Mobility Group Italia.
La tendenza comincia a interessare anche il segmento leisure: i clienti chiedono più spesso auto elettriche per le vacanze, grazie anche a una rete di ricarica sempre più capillare e alla maggiore familiarità con questa tecnologia.
Resta però da monitorare il quadro normativo europeo: eventuali quote o limitazioni agli ingressi di veicoli cinesi potrebbero incidere sulla disponibilità di auto per le società di noleggio.
Remo Vangelista