Driverso, cresce il car hiring d’alta gamma

Nel 2023 l’automotive in Ue ha registrato fatturato di 169 milioni di euro per il car hiring d’alta gamma. Sono 192 le imprese attive e si attesa una crescita del comparto fino a 714 milioni nel 2030.

Questi i numeri del secondo ‘Global Meeting’ di Driverso, la prima piattaforma digitale europea per il noleggio auto premium. Il bacino di mercato potenziale è enorme, dato che il giro d’affari del luxury travel è calcolato oggi in 1.380 miliardi di euro.

A tal proposito Jasmine Boni-Ball, executive assistant di ‘Tuscany Now and More’ spiega: “I luxury traveller cercano servizi personalizzati ed esperienze uniche fuori dalle offerte tradizionali. I mercati principali sono Usa, che copre il 70% e Uk: i tyuristi cercano ville di lusso per intere famiglie, con un servizio che include tutto”.

Tra le esperienze più richieste “cene gourmet, degustazioni di vini con il sommelier e cooking classes tradizionali organizzate dai local”. Le destinazioni più richieste sono “la Toscana in primis, seguita da Umbria, Roma, Veneto. L’area del Sud Italia è logisticamente più impegnativa, ma potrebbe essere presa in considerazione in futuro, mentre la Spagna è la possibile nuova destinazione data la presenza di ville e di un ufficio già operativo”.

Per quanto riguarda gli spostamenti, “i clienti preferiscono veicoli pratici come i Mercedes Minivan e tutti i trasferimenti organizzati anziché guidare da soli”. Quanto ai periodi più gettonati “si va da aprile a ottobre, con una maggiore affluenza tra giugno e agosto, anche se c’è una tendenza crescente a preferire settembre per evitare l’affollamento estivo e godere di temperature più miti”.