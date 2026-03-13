Google Maps : in arrivo la navigazione immersiva

Un nuovo design con mappa in 3D, una guida vocale più naturale e zoom intelligenti. Queste alcune delle migliorie che Google Maps introdurrà nel suo più grande aggiornamento da oltre un decennio.

Con la navigazione immersiva, che per ora debutta negli Stati Uniti, gli utenti visualizzeranno una mappa 3D che utilizza le informazioni di Street View per creare una rappresentazione più realistica dell’ambiente circostante, inclusi edifici, cavalcavia e persino il paesaggio. Il tutto, spiega Il Sole 24 Ore, anche per aiutare gli automobilisti a orientarsi meglio in luoghi sconosciuti, evidenziando anche corsie, attraversamenti pedonali, semafori e segnali di stop.

Un altro aggiornamento spiega meglio i percorsi alternativi, offrendo più di cinque milioni di aggiornamenti sul traffico al secondo. Se, ad esempio, si è bloccati nel traffico, Google informerà gli utenti dell’incidente e mostrerà loro un percorso alternativo o l’uscita più vicina. Gli automobilisti potranno inoltre prepararsi per i viaggi futuri con una funzione, in anteprima, che mostra come raggiungere la destinazione e, una volta giunti in loco, potranno visualizzare le immagini di Street View e ricevere consigli su dove parcheggiare.

L’altro grande aggiornamento è l’introduzione di Ask Maps, basato sull’intelligenza artificiale di Gemini. Gli utenti potranno porre domande e ottenere risposte anche complesse su destinazioni, luoghi da visitare e ristoranti. Ask Maps fornirà anche immagini e informazioni sul percorso, segnalando ad esempio i pedaggi, e potrà persino suggerire come evitare alcuni parcheggi pieni.