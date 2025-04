“Forse sono uno degli ultimi romantici di questo mondo”. Eliseo Capretti da Salò era e rimane uno degli agenti di viaggi più rispettati in Italia. Da qualche giorno ha firmato un accordo con Move per unire le forze. Un passaggio che ha permesso alla sua Ocean Viaggi di cambiare struttura societaria e avviare un percorso di respiro. Farà l’amministratore delegato almeno per i prossimi 3 anni, poi si vedrà. In questa intervista con TTG Italia racconta perché ha fatto questa scelta e soprattutto cosa vuole fare in futuro.

Capretti partiamo dalla sua decisione di confluire in Move. Perchè questa decisione?

Le motivazioni sono molteplici direi. Sono in parte dispiaciuto, ma con questa operazione ho garantito anche un futuro ai miei 25 dipendenti occupati in 9 punti vendita. Durante la pandemia non ho mai licenziato nessuno e ora volevo mantenere il mio impegno con tutti.

Decisione molto sofferta?

Molto. Avevo ricevuto altre offerte, ma ho deciso per Move e Paolo Donzelli. Credo finisca l’epoca di Ocean vecchia maniera ma non delle agenzie in generale. E’ un mestiere che può ancora dare molto però in qualche modo va ripensato. Fare il passacarte non ha senso, bisogna andare a cercare i clienti e fare formazione.

Cosa deve cambiare?

Diciamo che tutto va rivisto in un’ottica diversa. Le aziende o agenzie di famiglia sono al capolinea, oggi serve una grande professionalità e non ci si può inventare. Come dicevo prima credo di essere uno degli ultimi romantici di questa industria, ma ho ben chiaro che serve un cambiamento.

Torniamo a Move e all’incontro con Donzelli?

Conoscevo bene il papà di Paolo e anche per questo mi è parso giusto fare un passo verso di loro. Fondamentalmente era arrivato il momento di compiere una scelta per il futuro. Credo che Move sia il partner giusto per portare avanti l’idea di Ocean Viaggi. Continuerò a lavorare almeno per altri 3 anni. Vorrei vedere maggior sacrificio da parte di una certa fetta di mercato. Spesso andare all’estero non è semplice. Per esempio: sono appena tornato dalla convention Welcome a Casablanca e credo sia stata un’ottima occasione per fare anche formazione. Questi sono i momenti che servono a tutti per capire le tendenze di mercato.

Capretti, farà l’amministratore delegato in questa nuova versione e nuova vita di Ocean. Nelle adv ci sarà ancora e sempre lui per i prossimi 3 anni. E’ un passaggio giusto ed equilibrato di un signore che dal lago di Garda ha sempre cercato di sviluppare turismo, sia outgoing sia incoming. Non è stato facile, ma ha sempre fatto il suo lavoro a testa alta. (r.v.)