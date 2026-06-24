Italo, l’estate 2026 all’insegna di intermodalità ed esperienze nei territori

L’offerta estiva di Italo è intermodale e pensata per vivere i territori. Grazie ai collegamenti garantiti da Itabus e Snav, le agenzie di viaggio possono vendere quest’anno corse ferroviarie integrate per raggiungere non solo centri urbani, ma territori dove dedicarsi ad attività culinarie, agricole o, in generale, votate alla scoperta delle tipicità locali. Assecondando gli interessi dei viaggiatori stranieri, in primis statunitensi, britannici e spagnoli, i treni in arrivo a Verona proseguiranno il viaggio con unità Itabus per il comprensorio turistico del lago di Garda (Castelnovo del Garda, Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Malcesine, Torbole, Riva del Garda), mentre quelli in arrivo a Napoli saranno collegati via bus al porto di Molo Beverello, onde agevolare gli imbarchi diretti a Capri, Ischia, Procida, così come a Ventotene e Ponza, oltre che per le isole Eolie.

“In entrambi i casi sarà rilasciato un unico biglietto - hanno spiegato alla tappa milanese del roadshow per agenzie Fabrizio Bona e Marco De Angelis, rispettivamente direttore commerciale e direttore vendite Italo - e, su alcuni treni, sarà possibile sperimentare a bordo anche il nuovo servizio internet Starlink (unica compagnia ferroviaria in Europa), che andrà a coprire l’intera flotta Italo entro settembre/ottobre. Segno della forte attenzione riservata al passeggero leisure, ma soprattutto business, grazie all’implementazione del sistema di triangolazione con pmi e agenzie di viaggio”.

A essere incrementate per l’estate 2026 sono inoltre le corse per Venezia e Reggio Calabria (due nuovi collegamenti), due ulteriori sulla tratta Torino-Bari, così come Roma-Bolzano, unitamente al potenziamento di Scalea. Complici le temperature sempre più alte, le località di montagna del Nord e del Sud Italia stanno infatti divenendo destinazioni di richiesta prioritaria pure nel periodo estivo, esattamente come le richieste per viaggiare in Prima Business, grazie alla possibilità di accedere ai nuovi servizi Lounge Italo Club.