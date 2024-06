Se è tornati a parlare, per qualche ora, dell’emergenza Covid. Per fortuna non a causa di un ‘ritorno di fiamma’, ma semplicemente perché nei giorni scorsi è stata sbloccata la nuova tranche di quelli che convenzionalmente, nel turismo, vengono chiamati ‘i 39 milioni’. Che, tradotto per i non addetti ai lavori, è sinonimo di ‘aiuti covid’, ovvero i risarcimenti per le agenzie di viaggi e i tour operator la cui attività era rimata bloccata a causa delle restrizioni per la pandemia.

Ed è già significativo il fatto che una semplice cifra (39 milioni, appunto) porti con sé un insieme così ampio di significati. Perché, nel mondo del travel, nominare quella cifra corrisponde a evocare mesi e mesi di attese, di annunci, di smentite e via dicendo.

La vicenda

La storia di questo ‘numero magico’ affonda le radici a gennaio del 2022, ovvero due anni e mezzo fa, e fa riferimento al periodo, appunto, delle restrizioni Covid. In quel mese fatidico, vennero stanziati appunto 39 milioni di ‘sostegni’ per le imprese del turismo.

Sembrava tutto a posto, e invece la burocrazia ci mise lo zampino. La cifra venne bloccata, sbloccata, congelata. Un ruolo determinante nella partita venne giocato dall’Unione europea, come sempre quando un intervento è in odore di ‘aiuto di stato’.

Un balletto estenuante, che si concluse solo la scorsa estate quando finalmente venne sbloccata la prima tranche di aiuti. Insomma, nella seconda metà del 2023 arrivarono finalmente gli importi necessari a risanare i danni del 2020. Il divario temporale non è da poco, considerando che i mesi in questione avevano messo a durissima prova i conti sia delle agenzie di viaggi che dei tour operator.

Certo, nel frattempo erano arrivati altri interventi. Ma il fatto che oggi basti parlare dei ‘39 milioni’, senza ulteriori precisazioni, è decisamente significativo.