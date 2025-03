Lusso barefoot al Faro Capel Rosso sull’isola del Giglio

Il Faro Capel Rosso sull’isola del Giglio è pronto a riaprire per una nuova stagione di lusso e avventura. La struttura, infatti, pur avendo un servizio 5 stelle con tanto di chef privato a disposizione, propone ai turisti un lusso barefoot, ricco di semplicità, dove anche raggiungere la meta è un’esperienza.

Arrivati infatti sull’isola del Giglio, ci si può avvicinare con l’auto al faro, ma alla fine l’unico modo per raggiungere la struttura è lungo un sentiero da percorrere a piedi attraverso la macchia mediterranea, tra il profumo di mirto, lentisco ed erica.

Non è solo un percorso, è un passaggio simbolico. Un cammino che invita a rallentare, a lasciarsi il mondo alle spalle e ad abbracciare la natura incontaminata.

Per chi arriva in traghetto e si ferma una notte, è previsto un passaggio gratuito fino al Faro. Ma se si vuole esplorare l’isola, il noleggio di un motorino o un’auto sarà la scelta perfetta: il Faro dista sei chilometri da Giglio Castello, un viaggio che vale ogni curva. E per chi desidera un tocco di esclusività, il Faro si può raggiungere anche in elicottero, abbracciando l’arcipelago toscano con uno sguardo dall’alto, oppure dal mare, a bordo di uno yacht o di una barca a vela, per lasciarsi cullare dalle onde e dal profumo della macchia mediterranea.

Anche gli amici a quattro zampe trovano qui un’accoglienza speciale: cucce accoglienti, ciotole pronte e un doggy menu dedicato con piatti preparati su misura.