Gattinoni Travel lancia l’operazione Winter Days per stimolare il traffico nelle agenzie del network attraverso promozioni per i consumatori. Fino al 2 novembre è attiva la campagna “Corri, Viaggia, Ricorda” per chi prenota l’inverno e la prossima estate 2026: i potenziali viaggiatori ottengono sconti fino a 400 euro a pratica.

La promozione più alta si applica su prenotazioni di viaggi firmati Gattinoni Travel, Futura Vacanze e MSC Crociere. Cui si aggiunge una promo di 200 euro a pratica su proposte di Alpitour World, Atitur, CaboVerdeTime, Costa Crociere, Kappa Viaggi, Naar e TH Resorts.



Commenta Sabrina Nadaletti, head of leisure Gattinoni Travel: “I Winter Days Gattinoni rappresentano un’opportunità concreta per le agenzie di viaggio: grazie alla collaborazione con i nostri partner, abbiamo costruito una proposta ricca di promozioni e sconti esclusivi pensati per attrarre il cliente finale e facilitare la vendita dell'inverno e della prossima estate. Offerte fino a 400 euro di sconto e strumenti di comunicazione mirati rendono questa iniziativa un vero alleato commerciale per la rete. Il nostro obiettivo è supportare le agenzie con contenuti forti e vantaggi tangibili, valorizzando il loro ruolo centrale nella relazione con il cliente finale“.