Introdurre una serie di misure d’emergenza a tutela del settore aereo. La richiesta all’Ue arriva dalle compagnie aeree europee attraverso l’associazione di categoria Airlines for Europe (A4E), che auspica così una concreta risposta alla crisi da parte di Bruxelles.
Tra le misure richieste il monitoraggio a livello Ue delle forniture di carburante per aerei, la sospensione temporanea del mercato Ue del carbone per l’aviazione e l’abolizione di alcune tasse sul settore aeronautico. Il documento di A4E ha inoltre esortato Bruxelles a valutare l’acquisto congiunto di cherosene da parte dell’Ue, così come avvenuto per l’acquisto congiunto di gas naturale dopo che la crisi con la Russia nel 2022.
A4E ha inoltre sollecitato l’Ue a modificare il suo obbligo legale per i Paesi di mantenere 90 giorni di riserve petrolifere di emergenza, poiché attualmente non include un requisito specifico per il carburante per aerei.
Remo Vangelista