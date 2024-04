Air Dolomiti, oggi 24 ore di sciopero

Sciopero di 24 ore, oggi, per i piloti di Air Dolomiti, che incroceranno le braccia a causa del mancato rinnovo del contratto. Ad annunciarlo è Uiltrasporti.

“I piloti di Air Dolomiti, ancora una volta, incroceranno le braccia per il mancato rinnovo del contratto e il degrado delle relazioni industriali – si legge nel comunicato della sigla sindacale -. Ad oltre un anno dall'inizio della trattativa per il rinnovo di un contratto scaduto da oltre 10 anni, le proposte della compagnia continuano ad essere irricevibili. Siamo dispiaciuti per l'utenza ma, qualora la compagnia non dovesse fare passi in avanti, persevereremo in una lunga serie di azioni di protesta che metteremo in campo per l’intera stagione estiva”.

La compagnia aerea ha già annunciato misure per mitigare i disagi dei passeggeri, comprese possibili riassegnazioni dei voli o il rimborso dei biglietti.

“I piloti, con grande spirito di abnegazione, hanno supportato in questi anni la crescita e lo sviluppo della compagnia, volando turni massacranti in una perenne situazione di sottorganico – dice ancora Uiltrasporti -. Il riconoscimento di quanto dovuto, sia in termini retributivi che normativi, è ormai improcrastinabile”.