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Dubai, ripresi i voli dopo la chiusura dell’aeroporto

Sono riprese parzialmente le operazioni di volo all’aeroporto di Dubai dopo che un drone lanciato dall’Iran ha colpito un serbatoio di carburante nei pressi dello scalo, provocando un’esplosione e un incendio. Dopo diverse ore di sospensione dei voli come misura precauzionale, il traffico è ripreso in maniera graduale ed Emirates ha ricominciato a far decollare i suoi aerei con un programma limitato di collegamenti a partire da dopo le 10 ora locale di Dubai, le 7 in Italia.

Sul sito di Dubai Airport permane tuttavia l’invito ai passeggeri a contattare le proprie compagnie aeree per gli ultimi aggiornamenti relativi ai propri voli. L’attacco è il quarto legato a un drone verificatosi all’aeroporto di Dubai. Ciascuno di questi incidenti ha causato la temporanea interruzione dei voli. Lo scalo gestisce oltre 90 milioni di passeggeri l’anno ed è l’aeroporto più trafficato al mondo per il traffico internazionale.

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