Egyptair segnala una nuova opportunità per chi sceglierà di raggiungere Il Cairo. Con l’obiettivo di promuovere ulteriormente il turismo in Egitto, le autorità locali hanno accordato alla compagnia di bandiera egiziana la possibilità di offrire ai propri viaggiatori un visto di transito gratuito in Egitto valido da 8 a 96 ore.

Il Cairo diventa così una meta ideale per un week end lungo o per una visita durante uno stop over, specie nel periodo autunnale, quando le temperature sono più miti.

Il lasciapassare disponibile per i viaggiatori italiani, fanno sapere dalla compagnia, può essere ottenuto direttamente all’arrivo all’aeroporto internazionale de Il Cairo, recandosi all’ufficio di transito presentando il biglietto aereo Egyptair.