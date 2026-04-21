Ethiopian Airlines amplia la flotta con 6 B787 Dreamliner

Ethiopian Airlines continua a investire sulla flotta. La compagnia aerea annuncia la conferma di un accordo con Boeing per l’acquisto di sei aeromobili della famiglia 787 Dreamliner.

Il vettore utilizzerà i nuovi Boeing 787-9 per espandere il proprio network intercontinentale dall’hub di Addis Abeba e aumentare la capacità cargo, in risposta alla crescente domanda di traffico a lungo raggio.

“La conversione dell’opzione per sei Boeing 787-9 Dreamliner in un ordine definitivo rappresenta per noi un momento di grande orgoglio,” ha dichiarato Mesfin Tasew, ceo di Ethiopian Airlines. “Questo ordine testimonia il nostro percorso di crescita sostenibile e la volontà di raggiungere nuovi traguardi. L’espansione della flotta con aeromobili all’avanguardia come il Boeing 787-9 ci consente di mantenere elevati standard operativi e garantire un’esperienza di viaggio sempre più confortevole per i nostri passeggeri.”

Attualmente, Ethiopian Airlines vanta la più grande flotta di Boeing 787 Dreamliner in Africa.