Dal 3 maggio Torino e Helsinki saranno collegate da un nuovo volo diretto Finnair con tre frequenze settimanali (domenica, mercoledì e giovedì) fino a ottobre e una settimanale (il sabato) per i mesi invernali. Il collegamento tra l’aeroporto di Caselle e l’hub di Helsinki-Vantaa darà possibilità anche di accedere al network della compagnia finlandese e raggiungere, oltre ai Paesi nordici e baltici, anche 12 destinazioni in Asia (tra cui Bangkok, Hong Kong, Singapore, Seul e Tokyo Haneda e Marita, Osaka e Nagoya) e le grandi metropoli del Nord America come New York, Los Angeles, Dallas, Seattle, Chicago, Miami e Toronto. Dal 26 ottobre dallo scalo finlandese sarà attivo anche il volo giornaliero Finnair per Melbourne.

“Torino rientra nel nostro piano strategico per il triennio 2026-2029, il cui obiettivo è crescere nei nostri mercati chiave come l’Italia - ha dichiarato Geoffrey Carrage, regional manager Southern Europe di Finnair -. Con l’inaugurazione di questo volo vogliamo offrire ai viaggiatori un’esperienza ancora più accessibile, confortevole e sostenibile, rispondendo con flessibilità alla domanda di una clientela sempre più esigente. Sappiamo che il Piemonte è una regione molto popolare in Finlandia e viceversa”.

Per Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport, l’arrivo di Finnair è l’ennesima buona notizia dopo l’apertura della base Wizz Air nello scalo piemontese: “Helsinki - ha sottolineato - sarà la 54esima destinazione servita da Torino e si tratta di un prodotto particolare perché è una importantissima tratta per raggiungere altre decine di destinazioni nel mondo e una grande opportunità sia per il mercato in entrata, sia per quello in uscita”.