Vacanze con la famiglia, le migliori destinazioni europee

È Lisbona, la capitale del Portogallo, la migliore destinazione di mare per le vacanze estive in famiglia. A premiarla è Tui, che ha stilato una classifica delle mete più adatte a ospitare i nuclei famigliari passando al vaglio più di 150 località in base a fattori quali la presenza di forme di intrattenimento per i bambini - come i parchi a tema, le gelaterie, i parchi giochi e le piscine -, l’offerta di attività per tutte le età, il numero di alloggi per famiglie e le condizioni climatiche dei mesi estivi.

Lisbona ha ottenuto un punteggio di 9,16 su 10; la città offre 17 parchi e 37 hotel adatti alle famiglie ogni 10 chilometri quadrati, una delle densità più alte dell’elenco. Qui Tui Musement programma oltre 200 escursioni.

Al secondo posto si piazza Napoli, città in cui l’operatore propone oltre 150 esperienze. Tra le attrattive principali per le famiglie le visite ai siti più famosi come Castel Sant’Elmo o l’esplorazione delle affascinanti gallerie di Napoli Sotterranea.

Si torna in Portogallo per la terza classificata: Porto, che vanta 13 parchi e 32 hotel per famiglie ogni 10 chilometri quadrati; fra le esperienze proposte per le famiglie Tui Musement - la divisione di Tui Group specializzata in escursioni e attività - mette in evidenza le visite alla Livraria Lello, che con la sua architettura rievoca il mondo di Harry Potter, o i giochi di esplorazione interattivi per scoprire il centro storico in modo divertente. Chi ha voglia di prolungare la vacanza potrà invece optare per le crociere nella valle del Douro.

Il resto della top five

La quarta postazione è occupata da Catania, destinazione in cui le famiglie hanno la possibilità di alternare l’esplorazione del centro barocco agli attimi di relax in riva al mare, oltre che alle escursioni sull’Etna e le gite in barca per scoprire alcune delle baie più belle della Sicilia.

A chiudere la top five è Barcellona, che si distingue per il suo mix di divertimenti cittadini, spazi all’aperto e attrazioni culturali per tutte le età. Luoghi come il parco Güell rimangono tra i più amati dalle famiglie, mentre i capolavori architettonici di Gaudí come Casa Batlló e la Pedrera stimolano l’immaginazione dei bambini. Secondo Tui Musement molte famiglie approfittano del soggiorno anche per visitare il parco PortAventura.

A completare la classifica Rodi, con un punteggio nell’intrattenimento per bambini di 7,08 su 10, Paphos e Limassol a Cipro, Side (Turchia), che vanta un’alta alta concentrazione di alloggi per famiglie - 33 hotel ogni 10 chilometri quadrati - e, infine, Marmaris, sempre sulla costa turca.

In base a una recente indagine di Tui Musement, tra chi viaggia in famiglia oltre il 66% acquista almeno due esperienze. Le più richieste sono i parchi a tema e divertimento per famiglie (oltre il 76%), le escursioni in barca (quasi il 68%) e le attività all’aria aperta (oltre il 65%).