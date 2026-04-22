Princess Cruises: accordo con Fincantieri per tre nuove unità

Fincantieri costruirà in Italia tre nuove navi Princess Cruises che nei prossimi anni andranno a costituire le unità più grandi della flotta.

L’accordo è stato annunciato dalla compagnia di crociere di proprietà di Carnival Corporation (in Italia rappresentata da Gioco Viaggi) e da Fincantieri. A Monfalcone saranno costruite dunque tre unità della nuova Voyager Class che saranno consegnate rispettivamente alla fine del 2035, 2038 e 2039. Avranno una stazza lorda di 183mila tonnellate e potranno ospitare circa 4.700 passeggeri. Tutte saranno predisposte per l’alimentazione a gas naturale liquefatto (gnl),

“Le navi Voyager Class sono il frutto di una ricerca di mercato mirata ai nostri target di riferimento - spiega Gus Antorcha, presidente di Princess Cruises -: sono state progettate pensando alle esigenze sia dei nostri crocieristi repeaters che di una nuova generazione di viaggiatori, che si affaccia ora al mondo delle crociere”.