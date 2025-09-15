Hahnair celebra le agenzie con una festa globale e un nuovo canale TikTok

Una festa globale dedicata alle agenzie partner. Domani, 16 settembre, Hahnair celebrerà la distribuzione con l’Hahnair Day 2025, “un momento di ringraziamento per le persone che fanno prosperare il nostro business”, spiega Kimberley Long, vice president agency distribution.

L’evento annuale quest’anno darà la possibilità alle agenzie di partecipare a un concorso online sul sito del vettore. In palio cinque premi da 1000 euro ciascuno. Per aggiudicarseli gli adv dovranno giocare con una slot machine virtuale inserendo il codice HR-169.

Parallelamente, i Regional VPs Agency Distribution di Hahnair incontreranno le agenzie partner nel corso di eventi locali in quattro continenti; e debutterà il nuovo canale TikTok di Hahnair: tiktok.com/@hahn_air.

La piattaforma fornirà agli agenti di viaggi approfondimenti, dietro le quinte e aggiornamenti sui nuovi partner e sulle soluzioni di biglietteria Hahnair. “Dagli eventi locali al nostro gioco online al nostro nuovo canale TikTok - conclude Long -, vogliamo avvicinare gli agenti di viaggio a Hahnair, rendere coinvolgente la conoscenza dei nostri servizi e mostrare loro quanto apprezziamo la loro partnership”.