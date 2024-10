Il London City Airport torna in attivo

Per la prima volta dal 2020, l’anno che mise in crisi il turismo in tutto il mondo, il London City Airport registra un utile positivo.

Dopo aver registrato perdite di 48 milioni di sterline nel 2020, 45,5 milioni di sterline nel 2021 e 1,1 milioni di sterline nel 2022, nel 2023 ha chiuso con un +6,6 milioni di sterline. Bisogna tuttavia tenere conto che nel 2019 aveva realizzato un tgile da 47,8 milioni di sterline.

Come riporta travelmole.com i ricavi complessivi dell’anno scorso sono aumentati di oltre il 20% a 102,6 milioni di sterline, ma si mantengono ancora al di sotto dei dati del 2019.

Il traffico nel 2023 si è attestato a 3,4 milioni di passeggeri, rispetto ai 2,9 milioni del 2023.